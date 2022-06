Germania: Quartararo vuole il bis, mi sento in forma

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - Dopo la vittoria nel Gran Premio di Catalogna, Fabio Quartararo si prepara al weekend del Motorrad Grand Prix del Sachsenring, in Germania. "E' una pista completamente diversa da quella di Montmeló, ma mi sento perfettamente in forma - ha detto il pilota del team Yamaha, leader del campionato con un vantaggio di 22 punti sul portacolori dell'Aprilia Aleix Espargaro -. Quest'ultima settimana mi sono goduto la sensazione che si prova dopo una vittoria, ma ora è tempo di concentrarsi di nuovo per la gara".

Il compagno di squadra del Diablo, Franco Morbidelli, vuole confermare le buone sensazioni avute nei test di Barcellona.

"Stiamo migliorando a poco a poco. I cambiamenti che abbiamo fatto dovrebbero aiutarci al Sachsenring", assicura l'italo brasiliano. Morbidelli punta a ottenere il miglior piazzamento possibile in griglia. "Questo - spiega - è un circuito particolare: è stretto, rende i sorpassi un po' difficili, quindi le qualifiche saranno molto importanti".

A spingere per un buon risultato nella decima gara del Mondiale è anche il boss del team, Massimo Meregalli, sottolineando che il prossimo Gp sarà decisivo perché "ora iniziamo la spinta finale prima della pausa estiva. In Germania e nei Paesi Bassi ci sono due gare consecutive, ed è fondamentale fare bene perché questa è una parte importante del campionato". (ANSA).