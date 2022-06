Moto: parte il nuovo MotoGP Store, insieme a Fanatics

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - Dorna Sports ha annunciato una partnership strategica e a lungo termine con Fanatics, fornitore leader nel merchandising sportivo e piattaforma sportiva digitale globale, per migliorare in modo significativo l'esperienza di acquisto dei fan della MotoGP. La MotoGP farà così parte dell'innovativo modello di commercio verticale di Fanatics, che acquisirà i diritti esclusivi di e-commerce a livello globale e otterrà la licenza per la creazione di abbigliamento MotoGP. Ciò aumenterà il catalogo dei prodotti disponibili per i fan, ovunque si trovino nel mondo.

Il sito offrirà ai fan della MotoGP un'esperienza d'acquisto di prim'ordine, sia online che dal telefonino, con immagini dei prodotti in alta risoluzione, un checkout veloce e rapido accesso a nuove offerte e prodotti.

Fanatics, che ha uffici e centri di distribuzione in tredici Paesi, collabora con oltre 900 organizzazioni sportive tra le più conosciute e di successo al mondo: fra esse NFL, NBA, Manchester United, Chelsea, Paris Saint-Germain, Atletico Madrid, England Rugby e Formula 1. "Collaborare con Fanatics - spiega Marc Saurina, Senior Director Global Commercial Partnerships, Dorna Sports - per rivoluzionare l'esperienza di acquisto dei nostri fan in tutto il mondo ci rende felici. Il nuovo store ha un aspetto incredibilmente bello, non vediamo l'ora di lavorare insieme per creare una gamma ancora più ampia di articoli MotoGP, per ogni fan. Il nostro sport gode di un pubblico sparso in tutto il mondo". (ANSA).