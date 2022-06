Moto 3: Izan Guevara vince gp di Catalogna, si ritira Foggia

(ANSA) - ROMA, 05 GIU - Izan Guevara ha vinto il gp di Catalogna nella Moto3. Il giovane pilota spagnolo del team Aspar, sul circuito di Barcellona, ha chiuso davanti a David Munoz e a Tatsuki Suzuki. Ai piedi del podio Sergio Garcia, beffato nel finale, ma che resta comunque leader della classifica dopo nove gp disputati. Giornata no per Dennis Foggia, costretto al ritiro per problemi alla moto. (ANSA).