Moto: Catalogna; Rins il più veloce nelle prime libere

(ANSA) - ROMA, 03 GIU - Alex Rins su Suzuki è il più veloce delle prime prove libere del gran premio della Catalogna, in programma domenica sul circuito di Montmelò. Alle sue spalle Maverick Vinales (Aprilia) e Franco Morbidelli (Yamaha). Decimo tempo per Enea Bastianini con la Ducati del team Gresini mentre il campione in carica Fabio Quartararo (Yamaha) ha fatto registrare il 13/o tempo davanti alla Ducati di Pecco Bagnaia.

