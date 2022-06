Moto: Spagna; Bagnaia, importante confermarsi dopo il Mugello

(ANSA) - ROMA, 02 GIU - "Non ho mai fatto grandi risultati qui eppure è uno dei miei gran premi preferiti, mi piacciono la pista e la gente. Sarà importante confermarci dopo quanto fatto al Mugello e migliorare ulteriormente nell'aderenza". Lo ha detto il pilota del team Ducati ufficiale Francesco Bagnaia, nella conferenza stampa in vista del Gp di Catalogna al Montmelò. "Il degrado della gomma è pesante, non sarà semplice - ha aggiunto il piemontese, vincitore domenica scorsa -. Dovremo essere intelligenti per tutta la gara. Avremo tanto lavoro da fare, sono sicuro che saremo competitivi".

Il leader del mondiale, Fabio Quartararo, fresco del rinnovo con la Yamaha, è deciso a puntare in alto in gara: "Al Mugello è stato un weekend strano, qui possiamo lottare per la vittoria.

Il team sta facendo il massimo per capire cosa ci manca, ma intanto sono davvero felice della firma. Qui sanno dove dobbiamo migliorare, chiaramente la priorità è la potenza". "Su questa pista sono stato sempre veloce - ha aggiunto il francese - mi è sempre piaciuta, soprattutto in MotoGP, il mio stile di guida si adatta molto al tracciato". (ANSA).