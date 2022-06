Gp Spagna: piloti italiani a caccia del poker

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - Il mese di maggio, nella MotoGP, ha visto un dominio italiano: due vittorie di Pecco Bagnaia (a Jerez e al Mugello), una di Enea Bastianini, a Le Mans. Giugno si apre, domenica, con il GP di Catalogna sul circuito del Montmeló, dove la pattuglia tricolore cercherà di allungare la striscia vincente.

Un auspicio che trova conferma nelle quote Snai: un altro successo di Bagnaia si gioca a 2,25, seguito da Quartararo a 3,50 e la coppia formata da Enea Bastianini e Aleix Espargaró a 6,50. Bagnaia è in vantaggio anche nelle quote sulla pole position, a 2,50; anche in questo caso, il campione del mondo Quartararo è subito dietro a 4,50, con Martin e Aleix Espargaró a 7,50. Il francese della Yamaha, in testa alla classifica generale, mantiene il vantaggio nell'antepost: un altro titolo iridato si gioca al momento a 2,25, con Bagnaia a rincorrerlo a 2,75. Sul gradino più basso del podio, Bastianini e A.Espargaró (attualmente secondo nella generale) a 5,50. (ANSA).