Gp Italia: Di Giannantonio in pole, dominio Ducati

(ANSA) - SCARPERIA (FIRENZE), 28 MAG - Fabio Di Giannantonio (Ducati-Gresini) ha conquistato la pole position del Gp d'Italia MotoGp al Mugello. E' un successo per la casa di Borgo Panigale che ha piazzato ben cinque moto nelle prime cinque posizioni sulla griglia di partenza. Dietro al pilota romano, infatti si sono qualificati Marco Bezzecchi, debuttante in MotoGp come il 'Diggia', Luca Marini, entrambi del team VR46. A seguire Johann Zarco (Prima Pramac) e il Pecco Bagnaia con la moto ufficiale.

Fabio Quartararo, leader del mondiale, è 6/o con la Yamaha, seguito dallo spagnolo Aleix Espargarò su Aprilia. (ANSA).