Motogp Italia, ad Aleix Espargarò le 2/e libere

Aleix Espargarò (Aprilia) è risultato il più veloce nelle seconde prove libere della MotoGp del Gran premio d'Italia sul circuito del Mugello. Il pilota spagnolo ha segnato il miglior tempo in 1'45''891, seguito a ruota dal piemontese Pecco Bagnaia, staccato dalla vetta di soli 49 millesimi. A 422 millesimi si è invece piazzato in 3/a posizione l'altra Ducati ufficiale dell'australiano Jack Miller. Se in testa è lotta fra le due squadre italiane, la Ducati fa festa con ben 6 moto nelle prime 8 posizioni. Anche gli italiani hanno ben figurato con Luca Marini, Enea Bastianini e Marco Bezzecchi rispettivamente 5/o, 6/o e 8/o. 9/o si è piazzato il leader del campionato, il francese Fabio Quartararo (Yamaha). L'altro transalpino Johann Zarco (Ducati team Prima Pramac), scivolato alla curva Materassi-Borgo San Lorenzo, ha portato molta ghiaia in pista e ha costretto la direzione gara a esporre la bandire rossa per permettere ai commissari di pulire al meglio il nastro d'asfalto. La prossima e decisiva sessione di prove libere, per rientrare nei primi 10 ed evitare di dover partecipare alla Q1, scatterà domani mattina alle 09,55.