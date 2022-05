Moto, Italia: prime libere Moto3 a Dennis Foggia

Nella prima sessione di prove libere nella classe Moto3 del Gran premio d'Italia all'autodromo del Mugello, Dennis Foggia (Honda) si è imposto con il crono di 1'56''916. Il pilota romano del team Leopard, 3/o nella classifica iridata, ha battuto l'inglese John McPhee e il giapponese Ayumu Sasaki entrambi su Husqvarna del team Sterilgarda del 4 volte campione del mondo, Max Biaggi. Il leader del mondiale, lo spagnole Sergio Garcia (Gasgas) si è piazzato provvisoriamente in 14/a posizione mentre Jaume Masia (Ktm), secondo in campionato, è 11/o. Gli altri italiani: il genovese Riccardo Rossi e il romagnolo Andrea Migno, entrambi su Honda, si sono posizionati rispettivamente in 6/a e 9/a posizione. La prossima sessione di prove libere è fissata alle 13,15.