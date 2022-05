Moto, Italia: Bastianini "Ducati è super, spero non piova"

(ANSA) - SCARPERIA (FIRENZE), 27 MAG - "La Ducati, su questa pista, è competitiva: il motore non le manca, la ciclistica è migliorata tanto, quindi sono contento". Enea Bastianini (Ducati-Team Gresini) non sembra nascondersi al termine della prima giornata di prove libere del Gp d'Italia della MotoGp al Mugello che lo ha visto segnare il 6/o miglior tempo a ridosso dei primi. "Oggi siamo stati veloci e abbiamo avuto un bel ritmo in entrambe le sessioni, è mancata un po' di velocità nel giro secco, però sono soddisfatto - ha proseguito -. Se dovesse piovere credo sia negativo per tutti, perché quella del Mugello è una pista che sull'acqua non ha grip e quindi diventerà difficile per me come per tutti, ma noi non molliamo".

Nonostante il dominio Ducati, in testa alla classifica dei tempi però c'è l'Aprilia. "Vanno forte - si è congratulato Bastianini - Aleix sta facendo qualcosa di unico, quindi giù il cappello e anche la moto credo sia cresciuta". (ANSA).