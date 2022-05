Moto: Italia; Bagnaia, felice per il gran lavoro odierno

(ANSA) - SCARPERIA (FIRENZE), 27 MAG - ''Era importante fare il lavoro che abbiamo fatto oggi anche se poi dovesse venire al pioggia''. E' visibilmente soddisfatto Pecco Bagnaia, pilota , al termine delle prove libere del Gp d'Italia di MotoGp al Mugello, perché e convinto di essersi avvantaggiato nella messa a punto della moto rispetto agli avversari: ''Sono contento perché siamo riusciti a concentrarci anche sull'utilizzo della gomma media anteriore. Oggi sarebbe stato meglio usare la dura perché faceva molto caldo, però, visto che domenica la temperatura calerà, e nel caso dovesse essere una gara asciutta, sicuramente questo lavoro fatto in condizioni di estremo caldo ci aiuterà molto. Sembra che domani la pioggia potrebbe arrivare dopo le qualifiche - ha proseguito Bagnaia - ma nel caso dovesse arrivare prima, che almeno arrivi nelle libere 4 in modo da non trovarci impreparati nelle qualifiche''. Quanto al pronostico su diretti avversari, "è difficile, perché tutti hanno provato gomme diverse. Il mio passo è stato molto forte, Quartararo è un po' più in difficoltà rispetto all'anno scorso, mentre rispetto a Espargarò noi siamo un po' più veloci ma c'è ancora domani e per molti i tempi si livelleranno''. (ANSA).