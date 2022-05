Moto: Italia; a Chantra le 2/e prove libere Moto2

(ANSA) - SCARPERIA (FIRENZE), 27 MAG - Somkiat Chantra (Kalex) ha ottenuto il miglior tempo nella sessione pomeridiana di prove libere della classe Moto2 nel Gran premio d'Italia al Mugello. Il crono di 1'52''350 ha permesso al tailandese di battere di soli 21 e 57 millesimi gli spagnoli Augusto Fernandez (Kalex) e Pedro Acosta (Kalex). Buon risultato anche per il milanese Tony Arbolino (Kalex) che ha ottenuto il 5/o tempo. Più indietro invece il leader del campionato, il piemontese Celestino Vietti (Kalex) che si è dovuto accontentare del 14/o piazzamento, ultimo utile per non dover disputare domani le Q1. La 3/a e ultima sessione di prove libere verrà disputata domani alle 10,55. (ANSA).