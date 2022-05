MotoGp: salta Finlandia, Mondiale 2022 scende a venti gare

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - E' stato cancellato dal calendario del motomondiale il Gp di Finlandia, in programma per il 10 luglio prossimo. Lo hanno reso noto la Fim, l'Irta e Dorna, spiegando che la scelta è stata causata da un ritardo nei lavori e nella omologazione al KymiRing, legato alla situazione geopolitica in atto nella regione.

Il debutto della pista sarà quindi posticipato alla stagione 2023, quando la MotoGp tornerà in Finlandia per la prima volta dopo quattro decenni. Il calendario del Mondiale dovrebbe quindi comprendere 20 round e non 21 come previsto, che l'avrebbero fatto diventare il più lungo della storia. La pausa estiva si allungherà di un paio di settimane, cominciando dopo il Gp d'Olanda ad Assen del 26 giugno. La ripresa è prevista per il 7 agosto, col Gp di Gran Bretagna a Silverstone. (ANSA).