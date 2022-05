Moto: Francia; nelle terze libere Zarco è imprendibile

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - Johann Zarco profeta in patria nelle terze libere del Gp di Le Mans della Classe MotoGp. Il francese della Pramac, con il tempo di 1'30"537, ha stabilito il nuovo record della pista, chiude davanti a Francesco Bagnaia e al campione del mondo in carica e connazionale Fabio Quartararo.

Nei primi 10 nella combinata, e quindi direttamente in Q2, anche lo spagnolo Marc Marquez, l'australiano Jack Miller, lo spagnolo Aleix Espargarò, il giapponese Takaaki Nakagami, gli spagnoli Alex Rins e Pol Espargarò, Enea Bastianini. (ANSA).