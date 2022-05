Moto:Francia;libere 1, vola Honda Espargaro,3/a Ducati Bagnaia

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - Pol Espargaro' su Honda ha messo a segno il miglior tempo nelle prime prove libere del Gran Premio di Francia. Il pilota spagnolo in 1'31''771 ha preceduto la Suzuki di Alex Rins (+0''109) e la Ducati di Francesco Bagnaia (+0''122). Quarto tempo per il campione del mondo su Yamaha Fabio Quartararo (+0''141) davanti alla Aprilia di Aleix Espargaro (+0''162). Scivolata alla curva 8 per Enea Bastianini su Ducati: nessuna conseguenza per il pilota del team Gresini, che è tornato subito in pista. Alle 14:10 in programma la seconda sessione. (ANSA).