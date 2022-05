Moto: Francia; a Le Mans riparte la sfida Quartararo-Bagnaia

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - Il Motomondiale fa tappa sul circuito di Le Mans, dove ripartirà la sfida a distanza tra Fabio Quartararo e Francesco "Pecco" Bagnaia, con quest'ultimo che a Jerez de la Frontera ha ottenuto il suo primo successo stagionale, con il francese e il spagnolo Aleix Espargaró a completare il podio. Le quote Snai per il settimo appuntamento MotoGP della stagione sono in perfetto equilibrio: sia la vittoria di Bagnaia che quella di Quartararo valgono 2,50 volte la posta con un'altra coppia, quella formata da Enea Bastianini e Marc Marquez, a 7,50. Al doppio (15) un gruppone di sei piloti composta da Aleix Espargaró, Zarco, Mir, Miller, Rins e Martin.

Parità anche nei pronostici sulle qualifiche: la pole position di Bagnaia - scattato dalla prima posizione a Jerez due settimane fa - vale 2,75, quanto quella di Quartararo, seguiti da Jorge Martin a 5,50 e da Jack Miller a 7,50. (ANSA).