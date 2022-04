Moto: Spagna;Bagnaia miglior tempo nelle prove libere MotoGp

(ANSA) - JEREZ DE LA FRONTERA, 30 APR - Francesco Bagnaia, in sella a una Ducati, ha fatto registrare oggi il miglior tempo assoluto delle tre sessioni di prove libere del Gp di Spagna della classe MotoGp, in programma domani.

Bagnaia ha girato in 1:36.782 e ha migliorato di 67 centesimi la performance ottenuta dal campione del mondo in carica, il francese Fabio Quartararo, mentre il giapponese della Honda Takaaki Nakagami ha ottenuto il terzo miglior tempo. Quarto il pluricampione del mondo Marc Marquez, protagonista sui giornali spagnoli di una feroce polemica con il collega e connazionale Aleix Espargarò, sesto Enea Bastianini sulla Ducati del Team Gresini. (ANSA).