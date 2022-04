Gp Spagna: per Bagnaia una pole position da record a Jerez

Francesco Bagnaia ha conquistato la pole position del Gp Spagna, sulla pista di Jerez de la Frontera, con il tempo record di 1'36"170. Il pilota torinese della Ducati ha preceduto la Yamaha del campione del mondo francese Fabio Quartararo, in ritardo di 00"453, e l'Aprilia dello spagnolo Aleix Espargaró, a 00"763. Quarto tempo per la Ducati dell'australiano Jack Miller, mentre lo spagnolo Marc Marquez su Honda ha ottenuto il quinto tempo. Caduta per Enea Bastianini, che partirà 11/o. Domani la gara andalusa della MotoGp è in programma alle ore 14.