Moto: Spagna, Quartararo vola nella FP2

(ANSA) - ROMA, 29 APR - E' stato Fabio Quartararo il più veloce al termine del secondo turno di libere sul circuito di Jerez. Il pilota Yamaha ha chiuso in 1'37"071, confermando di trovarsi a proprio agio sulla pista andalusa. Scatto in avanti rispetto alla FP1 della Ducati che occupa la seconda, terza e quarta posizione con Enea Bastianini (+0.201), Francesco Bagnaia (+0.212) e Jorge Martin (+0.297). Quinto tempo per la Honda di Nakagami, seguito dalla KTM di Binder. Pol Espargaro (Honda), Rins (Suzuki), Vinales (Aprila) e Miller (Ducati) completano le prime 10 posizioni, racchiuse in meno di sette decimi.

Lontano dai migliori Marc Marquez, che nella classifica combinata occupa solo la 19/a posizione ed è caduto due volte: prima alla curva 6, poi ancora alla 9, fortunatamente senza conseguenze. (ANSA).