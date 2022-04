Moto: Spagna; Bagnaia, finalmente gran feeling all'anteriore

(ANSA) - ROMA, 29 APR - "Ho ritrovato un gran feeling sul davanti e in percorrenza, dopo aver risolto l'intoppo meccanico del mattino. La spalla un po' mi dà fastidio ma non mi limita".

Francesco Bagnaia, a Sky Sport, è parso soddisfatto al termine della giornata di libere a Jerez, che ha chiuso al terzo posto della classifica combinata. "E' bello quando spingi e tutto funziona, quello che mancava, soprattutto in fase di frenata e in ingresso" ha aggiunto il pilota della Ducati. (ANSA).