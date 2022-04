M.Marquez "Jerez appuntamento importante per noi"

(ANSA) - ROMA, 26 APR - "Sono felice di andare a Jerez e vedere i tifosi spagnoli. È un circuito molto speciale, anche per l'atmosfera del giorno della gara, e dopo alcuni anni difficili spero che tutti possano divertirsi. Per noi sarà un weekend importante per avvicinarci ai primi. A Portimao è stato complicato, quindi spero che tutto lì sia tutto più semplice e lavorare bene per lottare domenica". Così l'otto volte campione del mondo Marc Marquez, in vista del sesto appuntamento del mondiale MotoGp, il Gp di Spagna di domenica prossima a Jerez.

"La cosa migliore da fare dopo una gara difficile è tornare a correre - le parole del compagno di squadra in Honda Repsol, Pol Espargaro -. Dobbiamo capire qual è la nostra situazione e lavorare per superarla, per mostrare la velocità che avevamo prima dell'inizio dell'anno. Lavoriamo sodo questo fine settimana e mostriamo cosa possiamo fare, ho piena fiducia nel team e in HRC per sbloccare il nostro potenziale". (ANSA).