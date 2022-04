Moto: Quartararo sogna il bis nel Gran Premio del Portogallo

(ANSA) - ROMA, 21 APR - Il Motomondiale 2022 sbarca in Europa e, per il quinto appuntamento iridato della stagione, si ferma in Algarve, a Portimão. Il Gran Premio del Portogallo vede Fabio Quartararo nel ruolo di grande favorito in MotoGp. El Diablo, secondo gli esperti Sisal, ha grandi chance di bissare il successo della passata stagione vista la quota di 4,50. Il campione del mondo in carica non ha ancora trovato il giusto feeling con la sua Yamaha ma il tracciato portoghese potrebbe essere l'inizio del rilancio per Quartararo. Alle spalle del transalpino, c'è un trio compatto che si presenta a Portimão con motivazioni diverse. Pecco Bagnaia, in sella alla Ducati ufficiale GP22, è alla caccia del primo successo stagionale e sul circuito lusitano, dove lo scorso anno compì una incredibile rimonta, è pronto a rompere il ghiaccio. A proposito di rimonte, Marc Márquez è stato grande protagonista ad Austin giungendo sesto dopo una partenza sbagliata ma il Cabroncito, e la sua Honda, hanno mostrato a tutti le loro potenzialità. Lo spagnolo annusa il gradino più alto del podio e non vuole farselo sfuggire. Chi invece in stagione conosce bene il primo posto è Enea Bastianini, unico finora a trionfare in due occasioni. Il pilota della Ducati del team Gresini è anche leader della classifica mondiale e, una volta assaporata la vittoria, non sembra volersi fermare. Il trionfo di uno tra Bagnaia, Márquez e Bastianini è offerto a 6,00. Staccato il resto del gruppo comandato da Jorge Martín, Ducati Pramac, che mette nel mirino i favoriti. Dopo un inizio di stagione travagliato, il numero 89 di Borgo Panigale sembra aver trovato il giusto ritmo e vuole andare a prendersi la seconda vittoria in carriera in MotoGP, ipotesi che si gioca a 7,50.

L'idolo di casa Miguel Oliveira, vittorioso in Indonesia, prova a bissare il successo del 2020 davanti al pubblico di casa anche se non sarà impresa facile. Il centauro della KTM vincente è dato a 10. (ANSA).