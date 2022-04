F1: Imola 'si veste a festa' con una settimana di eventi

(ANSA) - BOLOGNA, 15 APR - Eventi culturali e formativi, mostre, degustazioni, iniziative in centro storico, City dressing pensate per i turisti ed anche per gli imolesi. La città si prepara per il ritorno del Gran Premio di Formula 1 ad Imola, il 22-24 aprile, un'opportunità importante per tutto il territorio di mettersi in mostra e accogliere nel migliore dei modi i tanti appassionati che arriveranno in occasione della gara. Pertanto, il Comune di Imola ha organizzato e promosso, in collaborazione con le associazioni di categoria, una serie di attività 'collaterali', nella settimana dal 18 al 24 aprile. Il tutto nell'ottica di creare un legame saldo fra il Gran Premio di Formula 1 in autodromo e le attività economiche della città ed in particolare del centro storico.

"L'apertura al pubblico del Gran Premio segna la prospettiva di una ripartenza vera e propria, pure in un contesto ancora delicato", ha sottolineato il sindaco, Marco Panieri. "Proprio per ospitare al meglio le persone che verranno ad Imola per la gara, abbiamo organizzato un programma di eventi in centro storico, abbinato al calendario di iniziative di 'The Sound of Imola', che rappresenta il banco di prova per collegare sempre di più l'autodromo con il centro storico, anche attraverso il progetto del City dressing. Dal grande cubo - ha aggiunto il primo cittadino - allestito nella rotonda all'uscita del casello dell'autostrada alla stazione ferroviaria, dal centro storico a viale Dante che conduce all'autodromo, tutta la città è 'vestita a festa'. Inoltre "abbiamo voluto abbinare il motorsport ai luoghi della cultura, come la rocca sforzesca e il palazzo comunale che ospitano mostre dedicate a Marco Simoncelli e alla storia della Formula 1 in città", ha aggiunto Panieri. (ANSA).