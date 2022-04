MotoGp Americhe: Martin in pole, cinque Ducati davanti a tutti

La Ducati domina in lungo e in largo le qualifiche del Gran premio delle Americhe, che si correrà domani sulla pista texana di Austin. Lo spagnolo Jorge Martín (Team Pramac), quando mancavano pochi secondi alla fine della sfida per la pole, ha firmato il tempo di 2'02"039, il più veloce in assoluto, bruciando le velleità dell'australiano Jack Miller, secondo, e di Francesco Bagnaia, entrambi con le 'rosse' di Borgo Panigale (Bologna). Al quarto posto un'altra Ducati: quella del francese Johann Zarco, a sua volta davanti a Enea Bastianini. Fabio Quartararo, con la sua Yamaha, ha chiuso la seconda fila. Ducati 'no limits', insomma, veloce e affidabile, capace oggi di monopolizzare la scena della MotoGp. E' stato appassionante e avvincente, il duello ravvicinato fra Martin e Miller, alla fine staccati di un nulla, ossia 3 millesimi. "Siamo veloci qui, ma onestamente non mi aspettavo la pole - le parole di un eccitatissimo Martin -. Sono andato male con la gomma soft, allora abbiamo deciso di cambiare qualcosa con la moto: devo ringraziare il team, tutti hanno lavorato come dei matti per garantirmi determinate prestazioni. Non sono favorito per la vittoria di domani, ma il ritmo-gara non sarà male e io cercherò di dare tutto". Chi dovrà faticare parecchio ad Austin, dove ha vinto sette volte su otto, invece, è il rientrante spagnolo Marc Marquez, che nei giorni scorsi è stato arruolato e che non è stato capace di andare oltre il nono tempo, a 00"999 dal poleman. Per Marquez e la sua Honda si prevede una gara tutta in salita. Il più volte iridato sarà chiamato a una prestazione di altissimo profilo, se vuole ambire quantomeno a un posto sul podio. Anche se, va detto, con queste Ducati sarà davvero dura. Per scovare un altro team in grado di monopolizzare le prime cinque posizioni nella griglia di partenza bisogna andare indietro di molti anni e arrivare al Gp del Pacifico del 2003, che si disputò a Motegi. In quella circostanza la Honda piazzò al primo posto Max Biaggi, al secondo il giapponese Makoto Tamada, al terzo Valentino Rossi, al quarto lo spagnolo Sete Gibernau e al quinto lo statunitense Nicky Hayden.