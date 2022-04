Gp Americhe: alla Yamaha di Quartararo la FP3

(ANSA) - ROMA, 09 APR - E' del campione del mondo Fabio Quartararo, con la Yamaha ufficiale, il miglior tempo nelle terze libere del GP delle Americhe, classe MotoGP. In 2'02"361 il francese ha preceduto la Ducati del team Gresini di Enea Bastianini (+0.059 millesimi) e la Ducati ufficiale di Jack Miller (+0.086). Quarto tempo per la Honda di Marc Marquez (+0.129), molto vicino, e quinto per Francesco Bagnaia (Ducati, +0.260).

Più staccati, ma comunque tra i primi dieci che accedono direttamente alla Q2, ci sono poi gli spagnoli Pol Espargaro (Honda), Joan Mir (Suzuki), Takaaki Nakagami (Honda Lcr), Luca Marini (Ducati VR46) e il vincitore dell'ultima gara, Aleix Espargaro (Aprilia). (ANSA).