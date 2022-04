Motogp Americhe, doppietta Ducati, Zarco davanti a Miller

Il motomondiale si mette alle spalle il caotico fine settimana argentino - causa guasti aerei e conseguenti problemi logistici - ed in Texas torna alle consuete due sessioni libere del venerdì. Dopo due appuntamenti saltati per problemi fisici, sul Circuit of The Americas si rivede Marc Marquez, che qui è il padrone di casa (sette successi in otto edizioni). Domenica si corre la quarta prova della stagione ed in testa alla classifica piloti della MotoGP c'è la coppia Aleix Espargaro-Aprilia, che ha dominato la gara di Termas. Non una nuvola in vista ad Austin e condizioni ideali per mettere a punto le moto, se non fosse per le ondulazioni della pista, eredità della Formula 1, che - soprattutto in ingresso di alcune curve - scompongono la frenata e costringono i piloti ad equilibrismi altrimenti non necessari. Nella classifica combinata svetta la Ducati Pramac di Johann Zarco. Suo il miglior tempo a fine giornata. In 2'02"542 il francese precede la Ducati factory di Jack Miller (+0.247 millesimi) e la Yamaha ufficiale del campione del mondo Fabio Quartararo (+0.295). I tempi di riferimento fioccano nei minuti finali della FP2, quando vengono montate gomme morbide nuove. Sul veloce circuito statunitense le Ducati volano ed Enea Bastianini stampa il quarto crono, a 342 millesimi da Zarco. Quindi la Suzuki di Alex Rins (+0.488, lo spagnolo era stato il più veloce nella prima sessione), la Honda di Marc Marquez (+0.499, apparso comunque a proprio agio e completamente recuperato) e l'Aprilia di Maverick Vinales (+0.543). Joan Mir (Suzuki, +0.601), Francesco Bagnaia (Ducati, +0.645) e Jorge Martin (Ducati, +0.813) completano le prime 10 posizioni. Manca tra i migliori del venerdì Aleix Espargaro, che chiude con il tredicesimo tempo.