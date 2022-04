Gp Americhe: Marquez punta a rientro vincente nel suo 'regno'

(ANSA) - ROMA, 07 APR - Dopo due stop forzati, Marc Márquez torna in sella alla Honda numero 93 nella 'sua' Austin dove, domenica sera, è in programma il Gran Premio delle Americhe, quarta tappa del mondiale MotoGP. Marquez, in otto edizioni, vi ha conquistato sette pole e sette vittorie e quindi appare il naturale favorito per il successo, anche saranno da valutare le sue condizioni dopo la tremenda caduta in Indonesia che gli ha causato il ritorno della diplopia.

In ogni caso, gli esperti Sisal quotano a 2,00 le chance di vittoria dello spagnolo, mentre tutti i rivali sono lontani: Fabio Quartararo, campione del mondo in carica, è offerto a 6,00. Stessa quota per Jorge Martín, alfiere della Ducati Pramac, mentre per Pecco Bagnaia vincere il Gran Premio delle Americhe, come accaduto nel 2018 ma in Moto2, è in quota a 7,50.

Il resto del gruppo si ritrova ad inseguire. Alex Rins, unico ad aver interrotto il dominio di Marquez su questo tracciato nella classe regina nel 2019, è dato a 9,00. Invece Aleix Espargaró ed Enea Bastianini sono in doppia cifra: il pilota Aprilia, trionfatore in Argentina, si gioca a 12 mentre la vittoria della Bestia, primo in Qatar con la Ducati Gresini, pagherebbe 16 volte la posta. (ANSA).