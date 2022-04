Moto: Argentina; al via libere Moto3 dopo ritardo voli

(ANSA) - ROMA, 02 APR - Con un giorno di ritardo per l'ormai noto problema logistico legato al ritardo dei voli con pezzi di ricambio e moto, prende il via il week-end della Motomondiale a Termas de Rio Hondo. in pista dalle 13:15 la Moto 3 con le prime prove libere, a seguire la Moto 2 e alle 17:35 ora italiana le libere 1 della MotoGp. Le qualifiche della classe regina si correranno dalle 22.05.

I turni di prove saranno solo due per tutte le classi, quelle di MotoGP dureranno un'ora (a differenza dei classici 45 minuti) e il warm-up di domenica passeranno da 20 a 40 minuti. I tempi della combinata della prima e della seconda sessione saranno decisivi per l'accesso diretto alla Q2. Nessuna modifica per gli orari delle gare: Moto3 alle 17, Moto2 alle 18.20, MotoGP alle 20. (ANSA).