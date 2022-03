Moto:Ezpeleta, problemi per team Ducati, VR46 e Gresini

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - "Credo che ci siano problemi con le gomme per team Gresini, VR46 e Ducati. Dobbiamo fornire a tutti le stesse condizioni, anche solo un team con problemi ci fa posticipare tutto". Il patron della MotoGp Carmelo Ezpeleta prima della conferenza dei piloti affronta il problema logistico che ha causato lo spostamento del programma della MotoGp in Argentina da venerdì a sabato. "Il nostro obiettivo oggi è correre in Argentina e proseguire nelle prossime settimane.

Weekend di tre giorni? Era tutto pronto. Ci sono circa 1400 voli disponibili del mondo, con la guerra tutto è diminuito, non è semplice cambiare da un volo all'altro. Noi della MotoGP siamo abituati a risolvere molti problemi, questo è uno di quelli.

Dobbiamo impegnarci al massimo per risolvere la situazione, come nel caso di problemi meteo, fa parte del gioco".

"Se l'aereo bloccato a Mombasa partirà oggi pomeriggio intorno alle 8 - aggiunge Ezpeleta - domani dovremmo essere a posto.

Abbiamo imparato tanto in questi 30 anni, la situazione con questi voli è complicata. Molti di questi voli sono di compagnie russe e sono proibiti, perdiamo il 20% dei voli disponibili, il problema principale è che non ci sono abbastanza voli da sfruttare in questo momento. Non abbiamo alternative che attendere e venga risolto il problema al motore dell'aereo bloccato a Mombasa". (ANSA).