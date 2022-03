Moto:Argentina;Quartararo, noi abbiamo tutto possiamo cominciare

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - "Noi abbiamo tutto, possiamo cominciare. A Mandalika podio super importante". Il campione del mondo Fabio Quartararo assicura che il suo team, la Yamaha, non ha problemi relativi alla logistica e non vede l'ora di scendere in pista nonostante il cambio di programma. "Come preparerò il weekend? Ancora non lo so. La finestra in cui migliorare è davvero piccola, non posso prepararmi a questa situazione inedita con le libere condensate al sabato. Penso partiremo tutti dalla stessa situazione, il nuovo programma non cambia le cose in partenza".

"Un sogno - aggiunge il pilota francese - arrivare qui da campione del mondo uscente. Quando ti rendi conto che 4 anni fa su questo circuito eri 28/o, lontanissimo, non pensi di arrivare alla MotoGP, ora mi rendo conto che quella gara mi abbia fatto svoltare. Ora ho un bel ricordo, posso ridere di quella gara".

