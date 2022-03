Moto:Argentina; materiali in ritardo, saltano libere venerdì

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - La MotoGP in Argentina cambia il programma del fine settimana a Termas de Rio Hondo: le casse che trasportavano moto e il materiale di diversi team (in ritardo per il guasto a un cargo che si è dovuto fermare a Mombasa in Kenya) non arriveranno questa sera ma domani mattina. Il programma sarà dunque concentrato nella giornata di sabato con tre sessioni di libere per le tre categorie, oltre alle qualifiche. (ANSA).