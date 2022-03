Moto: Argentina; Nakagami positivo al Covid, salta il Gp

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - Takaaki Nakagami del Team LCR Honda Idemitsu salterà il Gran Premio d'Argentina di questo fine settimana dopo essere risultato positivo al Covid-19 lunedì, prima di partire per a Termas de Rio Hondo. Il pilota giapponese ha fatto altri due test dopo non aver mostrato alcun sintomo, ma entrambi sono risultati positivi. Nakagami ora si riposerà a casa prima di cercare di essere in forma per il GP delle Americhe il prossimo fine settimana.

"Purtroppo non correrò questo fine settimana in Argentina. Sono davvero dispiaciuto per la mia squadra, gli sponsor e i fan. Non ho alcun sintomo e mi sento bene", ha detto Nakagami.

Con il Test Rider HRC Stefan Bradl che ha già sostituito Marc Marquez nel campo del team Repsol Honda, Alex Marquez (LCR Honda Castrol) difenderà la bandiera LCR Honda da solo in Argentina.

(ANSA).