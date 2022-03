Moto: Argentina; Di Giannantonio in pista con la Roma sul casco

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - Fabio Di Giannantonio porta in pista nella MotoGp la Roma di Mourinho. Il pilota romano e romanista, in corsa quest'anno nella classe regina con la Ducati del team Gresini Racing MotoGP e impegnato questo week end nel Gp d'Argentina, svela un particolare disegno che ritrae il famoso Lupetto della AS Roma sul retro del suo casco nel 2022 al fianco del famoso dirigente calcistico Jose Mourinho.

Il giovane astro nascente della MotoGP è un grande tifoso della Roma fin da quando era bambino, passione che ha coltivato insieme alle due ruote. "Amo l'AS Roma da quando iniziai ad amare le moto, quindi praticamente da sempre - ha detto il pilota di Roma Eur - Ogni volta che ne ho la possibilità, corro allo Stadio Olimpico per vederli dal vivo, ma ovviamente gli impegni con le gare di MotoGP™ non mi permettono di tifare per loro dagli spalti. Ora, però, potrò portarli orgogliosamente sempre con me!". (ANSA).