Manager Honda "Marc si riposi, per prossime gare vedremo"

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - "Questo weekend è stato molto duro per Marc. La caduta nel warm up, la quarta nel fine settimana, è stata davvero tremenda. Di sicuro è stata presa la decisione giusta (a non farlo gareggiare, ndr) viste le circostanze". Così il manager della Honda, Alberto Puig, all'indomani dello spaventoso volo di cui Marc Marquez è stato protagonista prima della gara della MotoGP a Mandalika. "Ora l'importante è che si riposi e che si concentri sul suo recupero. Per prossima gara speriamo che si sia ripreso", ha aggiunto l'ex pilota in vista del doppio impegno in America, il 3 aprile in Argentina e il 10 negli Usa, sul circuito di Austin che è uno dei preferiti in assoluto dallo spagnolo.

Oltre che ad essere preoccupato per il pluricampione del mondo, Puig ha anche messo in evidenza altre problematiche emerse nel fine settimana per il suo team che che potrebbero avere una correlazione con quanto avvenuto a Marquez: "Dobbiamo capire cosa è successo alla gomma Michelin - ha detto - dobbiamo avere un dialogo approfondito. Siamo passati dall'essere molto veloci un mese fa alla situazione di questo fine settimana, che è stato molto difficile per i nostri piloti". (ANSA).