Moto: Marquez, a Mandalika forse la mia caduta più brutta

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - "Cosa posso dire? Non è stato il nostro weekend, abbiamo faticato e avuto problemi sin dall'inizio. Questa mattina è stato un incidente davvero brutto nel warm-up, forse uno dei più gravi che ho avuto". Marc Marquez, in una dichiarazione raccolta dal team Honda HRC, è tornato sullo spaventoso volo nel quale è incappato poco prima della gara della MotoGP a Mandalika.

"Sono andato all'ospedale locale e, sebbene non ci fossero problemi seri, è stato deciso che non dovevo correre. Ovviamente è un peccato, ma è stata la decisione migliore" ha aggiunto.

