Moto: Indonesia; Suzuki di Rins in fiamme, 'ho avuto paura'

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - Paura,ma nessuna conseguenza, per Alex Rins durante le Fp4 della MotoGp in Indonesia. Il pilota della Suzuki ha visto incendiarsi la sua moto e ha dovuto saltare giù abbandonandola, in fiamme, a bordo pista. "Ho avuto paura - il commento di Rins dopo le qualifiche - ho sentito caldo e mi sono detto che dovevo saltare, ma non è stato facile.

All'inizio non sentivo nulla, alla curva 10, poi a quella dopo ho sentito che la moto andava via e dopo ho visto il fuoco. È stato un problema, così mi hanno detto dal team, al tubo dove passa l'olio".

Le Fp4 sono state fermate con la bandiera rossa, e sono entrati Capirossi e Uncini su Safety Car. La pista è stata ripulita dall'olio in una ventina di minuti. (ANSA).