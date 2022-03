Moto: Indonesia; a Quartararo le seconde libere

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - Fabio Quartararo ha chiuso la seconda sessione di prove libere MotoGP davanti a tutti sul circuito di Mandalika, con il tempo di 1'31"608. Segnali di riscossa della Yamaha ufficiale, dopo il modesto esordio in Qatar: il campione del mondo in carica ha preceduto di appena 30 millesimi il compagno di team Franco Morbidelli.

Seguono quattro Ducati: sono quelle di Johann Zarco (+0.285), Jorge Martin (+0.296), Enea Bastianini (+0.313) e Jack Miller (+0.357). Solo 21/mo Francesco Bagnaia, con l'altra Ducati ufficiale. Nel finale del turno - svoltosi con pista asciutta, al contrario del primo - cadute per Bastianini e Marc Marquez, fortunatamente senza conseguenze per i piloti.

Le prime libere, con tracciato umido per la pioggia notturna sull'isola di Lombok, se l'era aggiudicate Pol Espargaro (Honda HRC, 1'33"499), davanti a Miguel Oliveira (KTM, +0.044) e Marquez (Honda HRC, +0.079). (ANSA).