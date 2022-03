Moto: Indonesia; Marquez, 5 gare per capire chi è forte davvero

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - "Capiremo chi è davvero forte dopo le prime cinque gare. Bastianini e Pol Espargaró in ogni caso secondo me continueranno ad andare veloce anche qui a Mandalika". Questo il pronostico di Marc Marquez per la seconda gara della stagione, ai microfoni di Sky Sport. "C'è molto caldo, la gara sarà molto fisica, la gomma posteriore è diversa per via delle temperature - ha aggiunto il pilota della Honda ufficiale - E quando cambia la gomma, cambia anche il setup.

Sarà importante iniziare bene già dal venerdì. E poi c'è l'incognita pioggia".

"Sto bene, a Losail ho avuto il miglior feeling degli ultimi due anni" ha aggiunto Marquez nella conferenza stampa pre-gara: "In Qatar ho capito ciò che serve, quale direzione prendere per il mio stile di guida. Con 22 giri di fila capisci perfettamente dove si perde qualcosa rispetto agli altri". (ANSA).