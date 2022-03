Moto: Indonesia; Bastianini, vincere Mondiale? Per ora difficile

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - "Lottare per il Mondiale? Difficile vincere il titolo, ci sono riuscito in Moto2 nel 2020. Sono in MotoGP per vincere un Mondiale certo, ma per adesso penso sia difficile". Dopo l'inatteso successo in Qatar Enea Bastianini vuole continuare a stupire, ma non per questo perde di vista la realtà.

"Il mio obiettivo resta arrivare nei primi cinque a fine stagione" ha detto il pilota del team Gresini, che ha anche sottolineato l'entusiamo del pubblico locale: "In Indonesia c'è una grande passione per la MotoGP. Abbiamo anche incontrato il presidente, è stato un po' come essere una rockstar". (ANSA).