Moto:Indonesia;Bagnaia, 'pista mi piace, spero in grip migliore'

Carico di aspettative al via del mondiale MotoGP in Qatar, Francesco Bagnaia ha concluso la gara con una caduta e tanta delusione. Per lui ed il team ufficiale Ducati in Indonesia è già tempo di riscatto. "Sono molto felice di correre a Lombok: il posto è bellissimo e ci sono davvero tanti tifosi che non vedono l'ora di vederci gareggiare - dice il pilota torinese - Il tracciato di Mandalika mi piace e durante il test di febbraio ho avuto sensazioni positive. Spero che le condizioni di grip siano migliorate grazie al nuovo asfalto, ma in generale penso sia una pista favorevole alle caratteristiche della nostra moto. Rispetto al primo fine settimana in Qatar, cercherò di lavorare di più sul mio stile di guida a partire dalle prime sessioni, per poter trovare subito il giusto feeling con la Desmosedici GP. Sono molto determinato e fiducioso di poter fare bene".

Gli dà manforte il compagno di scuderia Jack Miller, costretto al ritiro da un guasto: "La stagione non è sicuramente partita come speravamo, ma a Losail eravamo in una buona posizione e se non avessimo avuto un problema tecnico avremmo sicuramente potuto puntare ad un buon risultato. Spero quindi di poter proseguire nella stessa direzione e compiere altri passi avanti per potermi riscattare domenica. Sono pronto ad affrontare qualsiasi condizione con l'obiettivo di ottenere un buon risultato".