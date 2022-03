Moto: Indonesia; Marquez punta alla vittoria

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Il Motomondiale 2022 porta con sé la grande novità del Gran Premio di Indonesia dove, domenica, si correrà sul circuito di Mandalika. Marc Marquez, quinto in Qatar nella gara di esordio, parte davanti a tutti per il successo: gli esperti Sisal, infatti, vedono il Cabroncito vincente, insieme alla sua Honda, a 4,50. Lo spagnolo, dopo le traversie degli ultimi due anni, vuole riprendersi immediatamente un ruolo da protagonista. Con la stessa voglia di primeggiare di Marquez, arriva in Indonesia Pecco Bagnaia dopo una gara a Losail tutta da dimenticare. Il pilota italiano, in sella alla Ducati ufficiale, vuole mostrare a tutti gli avversari il vero potenziale del binomio tricolore e sul tracciato asiatico il numero 63 in rosso va a caccia del primo successo stagionale.

Bagnaia tallona da vicino Marquez tanto che passare primo sotto la bandiera a scacchi è in quota a 5,00. Il terzo gradino del podio tra i favoriti se lo dividono Enea Bastianini, attuale leader della classifica iridata dopo il trionfo in Qatar, e il campione del mondo in carica Fabio Quartararo. Quest'ultimo vuole invertire la rotta Quartararo visto che il nono posto nel gran premio d'esordio non lo può certo soddisfare. Il Diablo non è ancora a proprio agio con la Yamaha ma farà di tutto per portare la moto dei tre diapason sul gradino più alto del podio. Il successo di uno tra Bastianini e Quartararo pagherebbe 6 volte la posta.

