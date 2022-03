Moto: mondiale riscopre l'Indonesia, Marquez "sarà una festa"

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - Dopo 25 anni di assenza il motomondiale riscopre l'Indonesia. Nel fine settimana si corre la seconda prova del 2022, sul Pertamina Mandalika Circuit, situato sull'isola di Lombok. I piloti della MotoGP hanno già avuto modo di girare su questo circuito in occasione dei test di metà febbraio. Allora il più veloce era stato Pol Esparagaro - terzo nella gara d'apertura - con la sua Honda ufficiale, in 1'31"060, appena 14 millesimi meglio di Fabio Quartararo (Yamaha).

"Abbiamo apportato miglioramenti durante il fine settimana in Qatar ed è chiaro che c'è molto potenziale - afferma Marc Marquez, quinto in Qatar - Sono davvero felice di tornare a Mandalika, è fantastico poter vedere tutti i nostri fan indonesiani e finalmente mettere su un grande spettacolo per loro dopo così tanti anni. Spero che si divertano e che possiamo organizzare un buon fine settimana per festeggiare. Un altro weekend offre un'altra possibilità per capire di più la moto e avvicinarci di nuovo a lottare per le prime posizioni".

Marquez può anche contare su una tradizione favorevole con le 'prime volte' su una pista nuova: ha vinto ad Austin quando il circuito texano ha debuttato in calendario nel 2013, si è ripetuto nel primo round argentino a Termas de Rio Hondo nel 2014 e nel GP inaugurale della Thailandia nel 2018.

Anche il meteo tempo sarà senza dubbio un fattore importante durante il fine settimana poiché in questa stagione gli acquazzoni monsonici si scatenano quotidianamente. (ANSA).