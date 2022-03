Moto: Marquez, Bagnaia e Quartararo in corsa per il titolo

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - Il Gran Premio del Qatar che ha aperto il Motomondiale 2022 di MotoGP non ha deluso le aspettative in fatto di emozioni ma ha lasciato con l'amaro in bocca i protagonisti della vigilia. Marc Marquez, sempre al fianco della sua Honda numero 93, dei tre candidati al titolo è quello che ha destato l'impressione migliore e, secondo gli esperti Sisal, diventa così il principale candidato alla corona iridata visto che la sua quota mondiale è calata a 2,50.

Ha avuto una partenza ad handicap Pecco Bagnaia ancora non in sintonia con la Ducati 2022. Il numero 63 della Rossa a due ruote, partito nono dalla griglia di partenza, non ha raccolto punti essendo caduto all'undicesimo giro e coinvolgendo anche Jorge Martin, con la Ducati Pramac. Le chance mondiali di Bagnaia però rimangono invariate anche se, da ora in poi, bisognerà azzerare o quasi gli errori perché in un Mondiale che si annuncia tiratissimo, ogni punto può valere oro. Il torinese, iridato della MotoGP, si gioca a 2,75. Il terzo incomodo appare Fabio Quartararo, campione del mondo in carica. Anche il transalpino, al pari di Bagnaia, sembra a corto di feeling con la nuova Yamaha come dimostra il nono posto a Losail. Il Diablo però già dalla prossima gara a Mandalika, in Indonesia, punta ad occupare le posizioni di vertice. La conferma del titolo dello scorso anno, offerta a 6,00, non è semplice ma Quartararo ha classe e grinta da vendere. Dopo aver centrato la prima vittoria in carriera nella classe regina, vuole continuare a dare 'fastidio' Enea Bastianini, in sella alla Ducati del Team Gresini. Non vuole montarsi la testa ma, libero da pressioni rispetto ai colleghi, potrebbe diventare la sorpresa della stagione in ottica mondiale visto che il suo titolo pagherebbe 12 volte la posta. (ANSA).