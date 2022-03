Moto: Qatar; Binder davanti in libere 1 MotoGp, cade Bagnaia

(ANSA) - ROMA, 04 MAR - Prime libere della stagione 2022 della MotoGp in Qatar targate Brad Binder. Il pilota sudafricano della Ktm, che sulla pista di Losail ha girato in 1:54.851, precede la Honda LCR di Nakagami (+0''056) e la Suzuki di Rins (+0''127). Il primo degli italiani è Franco Morbidelli su Yamaha (+0''443) col sesto tempo della sessione, mentre Francesco Bagnaia su Ducati è caduto in chiusura di prove non andando oltre il diciottesimo tempo. Quinto Marc Marquez su Honda (+0''534). Lontano il campione del mondo Fabio Quartararo su Yamaha (undicesimo a 0''749 da Binder). (ANSA).