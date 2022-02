Moto: test Mandalika, Luca Marini il più veloce

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - Luca Marini (Mooney VR46 Racing Team) si prende la scena nel secondo giorno di Test Ufficiale del MotoGP a Mandalika, in Indonesia, stabilendo un tempo da 1:31.289 e piazzandosi davanti all'otto volte campione del mondo Marc Marquez (Repsol Honda Team) per 0.192. Maverick Viñales (Aprilia Racing) riesce ad assicurarsi il terzo miglior tempo in una giornata che in cui troviamo 18 piloti in un secondo.

La pioggia ha fatto capolino a Lombok, ma restando abbastanza lontana dalla pista permettendo a piloti e team di procedere col programma di lavoro. Abbiamo assistito a momenti concitati nell'ultima ora della giornata con i piloti impegnati nei 'time attack' migliorando i riferimenti assoluti, primo tra tutti Marini che ha abbassato il miglior riferimento a 1:31.289.

Terzo tempo per l'Aprilia di Vinales, 4/o Quartararo. Chiude al 7/o posto Bastianini, 10/o Bagnaia, 12/o Morbidelli, 17/o Di Giannantonio, 19/o Dovizioso, 22/o Bezzecchi. (ANSA).