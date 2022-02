Moto: Aprilia verso il mondiale, ecco la RS-GP 2022

Tante novità senza rivoluzionare il progetto, nel rispetto di una base tecnica dimostratasi buona.

Ecco in estrema sintesi la nuova RS-GP, presentata oggi. Su questa Aprilia "profondamente rivista" Aleix Espargaró e Maverick Viñales correranno il mondiale MotoGP 2022, con Lorenzo Savadori nel ruolo di tester.

Non solo i risultati, ma soprattutto l'analisi del distacco dai migliori, sempre più ridotto, ha convinto i tecnici del reparto corse a concentrare gli interventi su tutte le aree di performance della moto.

Il 2022 segna per Aprilia Racing un momento importante nella sua giovane storia in MotoGP. anche perché il marchio italiano guadagna lo status di Factory Team, in coincidenza con il 30/o anniversario del primo titolo iridato.

"Il '21 è stata una buona stagione, ma dobbiamo dimenticarla subito e guardare avanti. La RS-GP 2022 sarà, a mio parere, la moto più bella in griglia - ha sottolineato l'ad Massimo Rivola - e spero anche tra le più veloci. Credo che abbiamo fatto un lavoro importante, convinti della strada intrapresa".