Moto: ecco la nuova Honda, Marquez toglie veli alla RC213V

(ANSA) - ROMA, 08 FEB - Ieri la presentazione del team ufficiale Ducati di Bagnaia e Miller, oggi tocca all'Honda HRC.

Marc Marquez e Pol Espargaró tolgono i veli alla RC213V con cui affronteranno il Mondiale 2022. Il lancio della Casa dell'ala dorata è uno degli ultimi in calendario, 72 ore prima dell'inizio del secondo test in Indonesia, che è anche l'ultimo prima che la stagione prenda il via in Qatar a marzo.

Dopo due stagioni segnate dagli infortuni, Marquez torna in MotoGP dopo aver recuperato dalla sua diplopia (vista sdoppiata) ed aver ottenuto il permesso dei medici di tornare in moto. "il feeling è ottimo - spiega il campione spagnolo - la moto mi piace, ha un alto potenziale. Sono andati forte anche gli altri piloti Honda, questo è molto importante per tutto il team, è stato fatto un duro lavoro in inverno e sembra che le cose funzionino. L'obiettivo è lavorare duro con l'obiettivo di lottare per il titolo".

Domani toccherà togliere i veli alla Honda LCR di Alex Marquez e Takaaki Nakagami, il 10 sarà il turno dell'Aprilia di Maverick Vinales e Aleix Espargaró. (ANSA).