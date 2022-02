Moto: Ducati team svela il piano per il 2022

(ANSA) - ROMA, 06 FEB - Domani il giorno dopo la fine dei test ufficiali della MotoGP a Sepang, il Ducati Lenovo Team, Campioni del Mondo in carica del titolo Costruttori e a Squadre, sveleranno la tabella di marcia per la nuova stagione 2022 del Campionato Mondiale MotoGP™.

Il vicecampione del mondo nel 2021, Francesco Bagnaia, e il vincitore di due Gran Premi lo scorso anno, Jack Miller, saranno presenti all'evento per mostrare le loro Desmosedici GP22, in una presentazione riprogrammata giorni fa dopo che l'australiano è stato costretto a isolarsi dopo essere risultato positivo al Covid-19.

Così, l'appuntamento è per domani, pochi giorni prima di affrontare il test ufficiale a Mandalika. (ANSA).