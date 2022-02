Moto: primi test; doppietta Aprilia a Sepang, Ducati dietro

(ANSA) - ROMA, 05 FEB - Doppietta per l'Aprilia nel primo giorno di test a Sepang: il migliore è Aleix Espargaró in 1:58.371 davanti al compagno di box Vinales, distante 13 millesimi. Terzo posto per Rins (+0.100). Due italiani in top ten: il migliore è Bastianini (4° a +0.267), da segnalare il decimo tempo di Bezzecchi (+1.097). Quartararo chiude 6° a +0.631. Marquez, al rientro dopo la diplopia, è 8° a + 0.916 nonostante una caduta. Più staccate le Ducati ufficiali: 19° Bagnaia a +1.656, Miller è 22° a +1.806.

Durante lo 'shakedown', Romano Albesiano, direttore tecnico di Aprilia Racing, ha spiegato come la RS-GP 2022 sia completamente nuova, anche se simile a quella che abbiamo visto tornare a combattere per le prime posizioni nel 2021. E le prime indicazioni suggeriscono che i due piloti si stiano divertendo, con Viñales che trova la nuova RS-GP è più stretta rispetto a quella dell'anno scorso. (ANSA).