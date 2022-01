Moto: Bagnaia certo del rinnovo, "futuro lo immagino in Ducati"

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - E' stata svelata on line la livrea 2022 delle Desmosedici GP del Ducati Lenovo Team, caratterizzata dal ritorno ad un rosso più acceso. "La moto è molto simile a quella del 2021, ma ci sono dei dettagli che ci piacciono ancora di più. Il rosso è tornato ad essere rosso Ducati, è bellissima - ha detto Francesco Bagnaia a Sky Sport - Penso che dopo la fine della scorsa stagione possiamo e dobbiamo ambire al massimo risultato. Già dall'inizio dovremo essere veloci, stare davanti, puntando a vincere le gare. La costanza farà la differenza".

Il pilota torinese, secondo l'anno scorso nel mondiale MotoGP dietro la Yamaha del francese Fabio Quartararo, si è detto certo del rinnovo con la Ducati: "Partire avendo già la sicurezza di restare negli anni successivi dà un gande serenità. E soprattutto, cosa più importante, ci siamo scelti insieme. Se mi immagino un futuro in MotoGP lo immagino in Ducati".

La presentazione della squadra, originariamente prevista per il 28 gennaio, è slittata al 7 febbraio a causa del Covid che ha colpito Jack Miller in Australia, impedendogli di partire per l'Europa. Oggi, intanto, a Sepang è sceso in pista il collaudatore ufficiale Ducati Michele Pirro per il test di shake-down, in programma fino al 2 febbraio. Il 5 e 6 sarà la volta dei primi test ufficiali con tutti i protagoniti del prossimo mondiale MotoGP. (ANSA).